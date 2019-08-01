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Сегодня, 12:22

Жителей Калмыкии приглашают принять участие в грантовых конкурсах


Жителей Калмыкии приглашают принять участие в грантовых конкурсах, которые проводит федеральный Центр поддержки молодежных творческих инициатив.

Как сообщается на сайте республиканского правительства, до конца этого года запланировано проведение «Национальной молодежной кинопремии», Всероссийского конкурса молодых исполнителей «И не только балалайка», национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке «Русские рифмы», «Русское слово».



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