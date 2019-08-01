ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:21

Автопарк Элисты пополнится новыми пассажирскими автобусами


Сегодня автопарк Элисты пополнится новыми пассажирскими автобусами марки ПАЗ. Торжественная церемония передачи ключей городскому дорожному управлению состоится традиционно на территории пагоды семи дней. 11 единиц транспорта поступили в Калмыкию в рамках сотрудничества с каспийским трубопроводным консорциумом.

Генеральный директор КТК примет участие в мероприятии вместе руководителем региона. Там будет работать съемочная группа «Вестей». Обязательно расскажем все в подробностях.



Другие новости по теме:

  • Общественный транспорт в Элисте пополнится 11 автобусами марки «ПАЗ»
  • Между Калмыкией и Каспийским трубопроводным консорциумом подписано соглашение о сотрудничестве
  • Автопарк центра медицины катастроф пополнился новыми авто
  • Автопарк скорой помощи пополнился спецтранспортом
  • Автопарк станции скорой помощи пополнился тремя новыми машинами
  • Автопарк службы скорой помощи Элисты пополнился новыми автомобилями
  • 15 новых автобусов марки ПАЗ вышли на улицы Элисты
  • В августе в Элисте появятся еще десять пассажирских автобусов
  • В Калмыкию поступили 9 новых карет скорой помощи
  • Элистинский автопарк станции скорой медпомощи пополнился новыми автомобилями

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34