Сегодня автопарк Элисты пополнится новыми пассажирскими автобусами марки ПАЗ. Торжественная церемония передачи ключей городскому дорожному управлению состоится традиционно на территории пагоды семи дней. 11 единиц транспорта поступили в Калмыкию в рамках сотрудничества с каспийским трубопроводным консорциумом.



Генеральный директор КТК примет участие в мероприятии вместе руководителем региона. Там будет работать съемочная группа «Вестей». Обязательно расскажем все в подробностях. Сегодня автопарк Элисты пополнится новыми пассажирскими автобусами марки ПАЗ. Торжественная церемония передачи ключей городскому дорожному управлению состоится традиционно на территории пагоды семи дней. 11 единиц транспорта поступили в Калмыкию в рамках сотрудничества с каспийским трубопроводным консорциумом.Генеральный директор КТК примет участие в мероприятии вместе руководителем региона. Там будет работать съемочная группа «Вестей». Обязательно расскажем все в подробностях.



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