В оздоровительных лагерях в этом месяце отдохнут 280 детей не только в Калмыкии, но и за пределами региона. Как сообщили в столичной администрации, более 2 тысяч школьников провели каникулы с пользой. А в новом учебном году за парты сядут свыше 15 тысяч юных горожан, в том числе 1764 первоклассника. Кроме того, планируется организовать дополнительные 340 мест в детских садах за счет пристроек. Так, уже в трех дошкольных учреждениях появилась возможность принять на 40 малышей больше. Еще в семи – работы завершаются.



На финишной прямой возведение нового объекта на 80 мест, который расположен по улице Серова на месте старого детсада. Стоимость 2 этапа возведения более 27 миллионов рублей. И еще. К 2021 году должно завершиться строительство дополнительного блока к основному зданию Элистинского лицея на 300 мест в рамках реализации региональной программы «создание новых мест в общеобразовательных учреждениях.



Также Мушаев отметил, что за 10 лет 373 заявления приняты на участие в программе «поддержка молодых семей». В этом году 24 пары получат социальные выплаты на сумму более 14 миллионов рублей. В оздоровительных лагерях в этом месяце отдохнут 280 детей не только в Калмыкии, но и за пределами региона. Как сообщили в столичной администрации, более 2 тысяч школьников провели каникулы с пользой. А в новом учебном году за парты сядут свыше 15 тысяч юных горожан, в том числе 1764 первоклассника. Кроме того, планируется организовать дополнительные 340 мест в детских садах за счет пристроек. Так, уже в трех дошкольных учреждениях появилась возможность принять на 40 малышей больше. Еще в семи – работы завершаются.На финишной прямой возведение нового объекта на 80 мест, который расположен по улице Серова на месте старого детсада. Стоимость 2 этапа возведения более 27 миллионов рублей. И еще. К 2021 году должно завершиться строительство дополнительного блока к основному зданию Элистинского лицея на 300 мест в рамках реализации региональной программы «создание новых мест в общеобразовательных учреждениях.Также Мушаев отметил, что за 10 лет 373 заявления приняты на участие в программе «поддержка молодых семей». В этом году 24 пары получат социальные выплаты на сумму более 14 миллионов рублей.



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