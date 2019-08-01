В Городовиковске продолжается строительство кадетского казачьего корпуса на 360 мест. Общая стоимость объекта более 340 миллионов рублей. На сегодняшний день уже выполнено 70 процентов работ: закуплено новое современное оборудование для кабинетов, спортзала, столовой. Срок сдачи ноябрь текущего года.



Строительство дополнительного здания ведется в рамках региональной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Калмыкии. Проектом предусмотрено четыре блока: административно-учебный, чисто учебный, третий - для дополнительного образования и четвертый - спортивно-культурный. На сегодняшний день в первом и втором корпусах ведутся отделочные работы помещений, на остальных завершается укладка кровли. По словам мастера подрядной организации Дмитрия Зубцова, без задержек идет финансирование и поставка стройматериалов.



Общий объем финансирования строительства объекта – триста сорок два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч рублей. Из них более трехсот двадцати миллионов – из федерального бюджета и более двадцати миллионов – из региональной казны. Просторные рекреации и кабинеты соответствуют нормам САНПина. На территории корпуса установлена автономная котельная.



Кроме того, на закупку инвентаря из общей суммы финансирования объекта, выделено более шестидесяти четырех миллионов рублей. На эти средства уже приобретено современное оборудование для всех кабинетов, спортзала и столовой. Это и реактивы для кабинета химии, и необходимые приборы для уроков физики и труда, роутеры для обеспечения интернетом, учебные пособия и многое другое.



Открытие казачьего кадетского корпуса запланировано на ноябрь этого года. Это позволит не только значительно улучшить условия обучения кадетов, но и принять больше учащихся. Также появится возможность трудоустроить несколько десятков местных жителей.

В Городовиковске продолжается строительство кадетского казачьего корпуса на 360 мест. Общая стоимость объекта более 340 миллионов рублей. На сегодняшний день уже выполнено 70 процентов работ: закуплено новое современное оборудование для кабинетов, спортзала, столовой. Срок сдачи ноябрь текущего года.Строительство дополнительного здания ведется в рамках региональной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Калмыкии. Проектом предусмотрено четыре блока: административно-учебный, чисто учебный, третий - для дополнительного образования и четвертый - спортивно-культурный. На сегодняшний день в первом и втором корпусах ведутся отделочные работы помещений, на остальных завершается укладка кровли. По словам мастера подрядной организации Дмитрия Зубцова, без задержек идет финансирование и поставка стройматериалов.Общий объем финансирования строительства объекта – триста сорок два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч рублей. Из них более трехсот двадцати миллионов – из федерального бюджета и более двадцати миллионов – из региональной казны. Просторные рекреации и кабинеты соответствуют нормам САНПина. На территории корпуса установлена автономная котельная.Кроме того, на закупку инвентаря из общей суммы финансирования объекта, выделено более шестидесяти четырех миллионов рублей. На эти средства уже приобретено современное оборудование для всех кабинетов, спортзала и столовой. Это и реактивы для кабинета химии, и необходимые приборы для уроков физики и труда, роутеры для обеспечения интернетом, учебные пособия и многое другое.Открытие казачьего кадетского корпуса запланировано на ноябрь этого года. Это позволит не только значительно улучшить условия обучения кадетов, но и принять больше учащихся. Также появится возможность трудоустроить несколько десятков местных жителей.



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