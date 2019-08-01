ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:17

В Городовиковске продолжается строительство кадетского казачьего корпуса


В Городовиковске продолжается строительство кадетского казачьего корпуса на 360 мест. Общая стоимость объекта более 340 миллионов рублей. На сегодняшний день уже выполнено 70 процентов работ: закуплено новое современное оборудование для кабинетов, спортзала, столовой. Срок сдачи ноябрь текущего года.

Строительство дополнительного здания ведется в рамках региональной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Калмыкии. Проектом предусмотрено четыре блока: административно-учебный, чисто учебный, третий - для дополнительного образования и четвертый - спортивно-культурный. На сегодняшний день в первом и втором корпусах ведутся отделочные работы помещений, на остальных завершается укладка кровли. По словам мастера подрядной организации Дмитрия Зубцова, без задержек идет финансирование и поставка стройматериалов.

Общий объем финансирования строительства объекта – триста сорок два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч рублей. Из них более трехсот двадцати миллионов – из федерального бюджета и более двадцати миллионов – из региональной казны. Просторные рекреации и кабинеты соответствуют нормам САНПина. На территории корпуса установлена автономная котельная.

Кроме того, на закупку инвентаря из общей суммы финансирования объекта, выделено более шестидесяти четырех миллионов рублей. На эти средства уже приобретено современное оборудование для всех кабинетов, спортзала и столовой. Это и реактивы для кабинета химии, и необходимые приборы для уроков физики и труда, роутеры для обеспечения интернетом, учебные пособия и многое другое.

Открытие казачьего кадетского корпуса запланировано на ноябрь этого года. Это позволит не только значительно улучшить условия обучения кадетов, но и принять больше учащихся. Также появится возможность трудоустроить несколько десятков местных жителей.




Другие новости по теме:

  • Казачий кадетский корпус в Городовиковске расширится в 2019 году
  • В Городовиковске состоится торжественное открытие Казачьего кадетского корпуса
  • Чиновники отчитались по вопросу финансирования казачьего кадетского корпуса
  • Продолжается строительство нового учебного блока Артезианской средней школы
  • В детских садах республики ведется ремонт
  • В республике уделяется большое внимание возрождению казачества
  • Президиум республиканского правительства рассмотрел проблемы в сфере образования
  • Более 2 тысяч школьников провели каникулы с пользой
  • Доступность дошкольного образования будет обеспечена до 2021 года
  • В поселке Первомайский в этом году появится новый дом культуры

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34