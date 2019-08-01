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Сегодня, 12:15

На капитальный ремонт федеральных дорог будет направлено более 3 млрд рублей


Вопросы содержания и ремонта федеральных дорог обсудили на рабочем совещании временно исполняющий обязанности Главы Калмыкии Бату Хасиков, председатель республиканского правительства Юрий Зайцев, а также руководители профильных министерств и ведомств и начальник Управления федеральных автодорог «Каспий» Федерального Дорожного Агентства. Это ведомство, напомним, реализует на территории региона несколько мероприятий в рамках целевого нацпроекта.

Стороны затронули ряд важных вопросов совместной работы, в частности, усовершенствование дорожной инфраструктуры, которое направлено на снижение смертности при ДТП, а также увеличение количество полос до 4.

Отметим, на капитальный ремонт федеральных дорог в 2020 году будет направлено более 3 миллиардов рублей. Решено до конца 2022 года увеличить количество федеральных трасс, соответствующих нормативному состоянию, до 85%.

Также говорили о возможности передачи части автодорог республиканского значения на федеральный уровень. Также Упр Дор Каспий предложило со своей стороны два проекта: подъезд к Элистинскому аэропорту и строительство нового обходного северного пути к нему.



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