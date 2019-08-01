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Сегодня, 12:13

Будут установлены дополнительные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД


Еще около 10 дополнительных комплексов фото-видеофиксации начнут работать в тестовом режиме на дорогах Элисты. Такое решение принято городской комиссией по вопросам безопасности дорожного движения из-за того, что повысилась аварийность на столичных автомагистралях.

Напомним, ранее были установлены 15 видеокамер. На этих местах размещены соответствующие предупреждающие знаки. Кроме того, ограничение скоростного режима до 40 километров в час уже введено на 5 столичных магистралях.

Теперь с помощью радарного метода можно определить скорость движения транспорта и зафиксировать пересечение сплошной линии по улицам Ленина, Буденного, Пюрбеева, Клыкова, Кирова, в районе Астраханского поста и вблизи спорткомплекса. Всего в регионе планируют установить более 50 видеокамер.



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