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Сегодня, 12:43

Жителей степной республики поздравит Президент РФ


В этом месяце 22 жителя степной республики получат поздравления главы государства Владимира Путина. Подавляющее большинство среди августовских юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их 17.

Большинство проживают в Элисте, их 10 человек. Трое - в Сарпинском районе, по два именинника - в Городовиковском, Целинном, Малодербетовском районах.

И 3 долгожителя отметят круглую дату в Яшалте и Комсомольском, а также в поселке Гашун Яшкульского района. 17 пенсионерам исполнится 90 лет, пятеро отметят 95-летие.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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