Жителей степной республики поздравит Президент РФ

В этом месяце 22 жителя степной республики получат поздравления главы государства Владимира Путина. Подавляющее большинство среди августовских юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их 17.



Большинство проживают в Элисте, их 10 человек. Трое - в Сарпинском районе, по два именинника - в Городовиковском, Целинном, Малодербетовском районах.



И 3 долгожителя отметят круглую дату в Яшалте и Комсомольском, а также в поселке Гашун Яшкульского района. 17 пенсионерам исполнится 90 лет, пятеро отметят 95-летие. В этом месяце 22 жителя степной республики получат поздравления главы государства Владимира Путина. Подавляющее большинство среди августовских юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их 17.Большинство проживают в Элисте, их 10 человек. Трое - в Сарпинском районе, по два именинника - в Городовиковском, Целинном, Малодербетовском районах.И 3 долгожителя отметят круглую дату в Яшалте и Комсомольском, а также в поселке Гашун Яшкульского района. 17 пенсионерам исполнится 90 лет, пятеро отметят 95-летие.



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