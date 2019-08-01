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Сегодня, 12:41

Ветеран агропромышленного комплекса отметил девяностолетний юбилей


Девяностолетие отметил ветеран агропромышленного комплекса России, ответственный секретарь агропромышленного союза Герман Огрызкин. Именно ему принадлежит одна из ведущих ролей в развитии в советский период промышленного животноводства и птицеводства.

Герман Сергеевич окончил с отличием Ставропольский сельхозинститут и был распределён в Калмыкию, где возглавил отстающий совхоз Черноземельский и сделал его передовым. При этом под его руководством были выведены особые породы коров и калмыцкий тип тонкорунной породы овец. После этого была партийная работа.

Герман Огрызкин также руководил министерством сельского хозяйства. В целом, он отдал на развитие и благо республики 13 лет. В поздравлениях по случаю его юбилея участия приняли председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев и министр сельского хозяйства Санал Адьяев.



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