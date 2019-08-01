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Сегодня, 12:39

Кому можно не устанавливать счётчики на воду и электричество?


Жителям старых домов разрешили не устанавливать счётчики на воду и электричество. Соответствующий закон вступает в силу с этого дня 6 августа.

Ранее требование об обязательной установке приборов учёта распространялось только на дома, признанные ветхими или аварийными до 1 января 2013 года. Новый документ этот срок исключает вообще. То есть отказаться от счетчиков могут жильцы всех ветхих и аварийных домов, а также многоквартирных домов, где износ крыши, стен и фундамента составляет более 70 процентов.

Важно, что такие дома не должны находиться в региональной программе капремонта, потому что в будущем будут снесены или реконструированы, а также входить в программу реновации. Плата за воду и свет будет начисляться по базовому тарифу, без надбавки за отсутствие приборов учёта.



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