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Сегодня, 12:38

В Элисте из 4 аварийных домов переселят 212 граждан


В Калмыкии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется региональная программа «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Как сообщили сегодня журналистам представители администрации города, она рассчитана до 2025 года и разделена на 6 этапов. Общий объем финансирования 217 миллионов 520 тысяч рублей, в том числе свыше 180 миллионов из фонда содействия реформированию ЖКХ, средства ресбюджета – более 36 с половиной миллиона. Участвуют Элиста, Лагань, поселок Цаган-Аман и Яшкуль.

В столице запланировано переселение 212 граждан из 4 аварийных домов. Они расположены в 3 и 6 микрорайонах, а также по улице Горького.

Первый этап реализации программы начнется в этом году путем приобретения жилья у застройщика. Будут освоены более 32 миллионов. В списке 2019-го 17 квартир дома номер 5 в 3 микрорайоне.



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