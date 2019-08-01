В Элисте из 4 аварийных домов переселят 212 граждан

В Калмыкии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется региональная программа «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



Как сообщили сегодня журналистам представители администрации города, она рассчитана до 2025 года и разделена на 6 этапов. Общий объем финансирования 217 миллионов 520 тысяч рублей, в том числе свыше 180 миллионов из фонда содействия реформированию ЖКХ, средства ресбюджета – более 36 с половиной миллиона. Участвуют Элиста, Лагань, поселок Цаган-Аман и Яшкуль.



В столице запланировано переселение 212 граждан из 4 аварийных домов. Они расположены в 3 и 6 микрорайонах, а также по улице Горького.



Первый этап реализации программы начнется в этом году путем приобретения жилья у застройщика. Будут освоены более 32 миллионов. В списке 2019-го 17 квартир дома номер 5 в 3 микрорайоне. В Калмыкии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется региональная программа «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».Как сообщили сегодня журналистам представители администрации города, она рассчитана до 2025 года и разделена на 6 этапов. Общий объем финансирования 217 миллионов 520 тысяч рублей, в том числе свыше 180 миллионов из фонда содействия реформированию ЖКХ, средства ресбюджета – более 36 с половиной миллиона. Участвуют Элиста, Лагань, поселок Цаган-Аман и Яшкуль.В столице запланировано переселение 212 граждан из 4 аварийных домов. Они расположены в 3 и 6 микрорайонах, а также по улице Горького.Первый этап реализации программы начнется в этом году путем приобретения жилья у застройщика. Будут освоены более 32 миллионов. В списке 2019-го 17 квартир дома номер 5 в 3 микрорайоне.



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