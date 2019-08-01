В детских оздоровительных лагерях Калмыкии начались внеплановые проверки. Это связано с трагическими событиями в Хабаровском крае. Глава МЧС России поручил региональным подразделениям провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности. В рейд с ними отправилась и наша съемочная группа.



В центре внимания – лагерь «Джангар» с круглосуточным пребыванием детей. Он располагается на базе санатория-профилактория КалмГУ. Началось мероприятие с инструктажа по технике безопасности. Комиссия управления во главе с временно исполняющим обязанности начальника Анатолием Носачевым проверила наличие первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, а также помещения, которые оснащены приборами оповещения. Во время осмотра были выявлены незначительные недочеты.



Недостатки руководство лагеря обязалось устранить в тот же день. Также, инспекторы провели инструктаж с лицами, ответственными за пожарную безопасность и вожатыми по эвакуации и отработке действий в случаи чрезвычайной ситуации.



Ну, а система автоматической пожарной сигнализации позволяет обнаружить очаг возгорания уже на начальной стадии. С ее помощью быстро можно оповестить всех людей, которые находятся в помещении.



В лагере «Сайгачонок», говорит Носачев, после проверки межведомственной комиссии тоже выявлен ряд нарушений. К очередной смене, которая началась накануне, была проведена большая подготовительная работа с учетом замечаний контролирующих органов. Ведь первостепенная задача, говорят сотрудники регионального МЧС, обеспечить полную безопасность каждого ребенка.



В республике ужесточают контроль за детскими здравницами после трагедии в Хабаровском крае. Две недели назад пожар в палаточном лагере унес жизни четверых детей. В детских оздоровительных лагерях Калмыкии начались внеплановые проверки. Это связано с трагическими событиями в Хабаровском крае. Глава МЧС России поручил региональным подразделениям провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности. В рейд с ними отправилась и наша съемочная группа.В центре внимания – лагерь «Джангар» с круглосуточным пребыванием детей. Он располагается на базе санатория-профилактория КалмГУ. Началось мероприятие с инструктажа по технике безопасности. Комиссия управления во главе с временно исполняющим обязанности начальника Анатолием Носачевым проверила наличие первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, а также помещения, которые оснащены приборами оповещения. Во время осмотра были выявлены незначительные недочеты.Недостатки руководство лагеря обязалось устранить в тот же день. Также, инспекторы провели инструктаж с лицами, ответственными за пожарную безопасность и вожатыми по эвакуации и отработке действий в случаи чрезвычайной ситуации.Ну, а система автоматической пожарной сигнализации позволяет обнаружить очаг возгорания уже на начальной стадии. С ее помощью быстро можно оповестить всех людей, которые находятся в помещении.В лагере «Сайгачонок», говорит Носачев, после проверки межведомственной комиссии тоже выявлен ряд нарушений. К очередной смене, которая началась накануне, была проведена большая подготовительная работа с учетом замечаний контролирующих органов. Ведь первостепенная задача, говорят сотрудники регионального МЧС, обеспечить полную безопасность каждого ребенка.В республике ужесточают контроль за детскими здравницами после трагедии в Хабаровском крае. Две недели назад пожар в палаточном лагере унес жизни четверых детей.



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