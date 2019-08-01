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Сегодня, 12:34

Роман Тютюник ответит на вопросы бизнес-сообщества


В рамках Всероссийского дня приема предпринимателей сегодня прокурор республики Роман Тютюник ответит на вопросы, касающиеся защиты законных прав и интересов бизнес-сообщества. Обратиться можно и в территориальные отделы ведомства.

Главная задача таких мероприятий: максимально оперативно реагировать на нарушение прав предпринимателей со стороны надзорных и правоохранительных органов и недобросовестных заказчиков. По итогам приема будут приняты незамедлительные меры.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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