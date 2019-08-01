За курение в общественных местах привлечено к административной ответственности 34 жителя Калмыкии, а также вовлечение детей в употребление табака. Сумма штрафов составила - 19 тысяч рублей. В отношении остальных вынесены предупреждения. Таковы итоги контрольно-надзорной деятельности регионального управления Роспотребнадзора.



Так, в республике чаще всего граждане курят на рабочем месте или в производственных помещениях, а также нарушают запреты в сфере реализации табачной продукции. А тем временем, по информации всемирной организации здравоохранения, ежегодно табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек. Из которых около 900 тысяч умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма. За курение в общественных местах привлечено к административной ответственности 34 жителя Калмыкии, а также вовлечение детей в употребление табака. Сумма штрафов составила - 19 тысяч рублей. В отношении остальных вынесены предупреждения. Таковы итоги контрольно-надзорной деятельности регионального управления Роспотребнадзора.Так, в республике чаще всего граждане курят на рабочем месте или в производственных помещениях, а также нарушают запреты в сфере реализации табачной продукции. А тем временем, по информации всемирной организации здравоохранения, ежегодно табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек. Из которых около 900 тысяч умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма.



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