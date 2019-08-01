В Калмыкию с визитом прибыл настоятель монастыря Дрепунг Гоманг

В Калмыкию с визитом прибыл настоятель одного из крупнейших философских монастырей Дрепунг Гоманг Кхен-Ринпоче геше Лобсанг Гьялцен. В Элистинском аэропорту его встречала большая делегация монахов Центрального хурула.



Как пояснил духовный учитель, цель визита в степной регион – обсуждение вопроса, каким образом будет развиваться буддизм в 21 веке. Также он проведет лекции и общий молебен.



Настоятель монастыря прибыл в Калмыкию, в том числе и для участия в большом буддистском празднике - «Дне поворота колеса Учения Будды». Мероприятия начались в 4 утра с принятия 8 обетов Махаяны. Затем состоялся обход монахов и мирян вокруг хурула вместе со статуей Будды Майтрейи и священными текстами Кангьюр. Чуть позже провели специальный молебен. А завершилась программа учениями досточтимого геше Лобсанга Гьялцена. В Калмыкию с визитом прибыл настоятель одного из крупнейших философских монастырей Дрепунг Гоманг Кхен-Ринпоче геше Лобсанг Гьялцен. В Элистинском аэропорту его встречала большая делегация монахов Центрального хурула.Как пояснил духовный учитель, цель визита в степной регион – обсуждение вопроса, каким образом будет развиваться буддизм в 21 веке. Также он проведет лекции и общий молебен.Настоятель монастыря прибыл в Калмыкию, в том числе и для участия в большом буддистском празднике - «Дне поворота колеса Учения Будды». Мероприятия начались в 4 утра с принятия 8 обетов Махаяны. Затем состоялся обход монахов и мирян вокруг хурула вместе со статуей Будды Майтрейи и священными текстами Кангьюр. Чуть позже провели специальный молебен. А завершилась программа учениями досточтимого геше Лобсанга Гьялцена.



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