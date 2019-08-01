Полицейский из Калмыкии стал лучшим по профессии

Полицейский из Калмыкии признан одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В нем приняли участие победители региональных этапов.



Степной регион представил старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по контролю над оборотом наркотиков МВД по республике Савр Танаев. Он стал победителем в конкурсе по практической стрельбе, показав высокий уровень теоретических и практических знаний технических характеристик оружия, а также мастерство владения табельным оружием. Полицейский из Калмыкии признан одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В нем приняли участие победители региональных этапов.Степной регион представил старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по контролю над оборотом наркотиков МВД по республике Савр Танаев. Он стал победителем в конкурсе по практической стрельбе, показав высокий уровень теоретических и практических знаний технических характеристик оружия, а также мастерство владения табельным оружием.



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