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Вчера, 12:34

Полицейский из Калмыкии стал лучшим по профессии


Полицейский из Калмыкии признан одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В нем приняли участие победители региональных этапов.

Степной регион представил старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по контролю над оборотом наркотиков МВД по республике Савр Танаев. Он стал победителем в конкурсе по практической стрельбе, показав высокий уровень теоретических и практических знаний технических характеристик оружия, а также мастерство владения табельным оружием.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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