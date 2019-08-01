Стартовал приём заявок конкурса «СМИротворец»

Стартовал приём заявок на 11-й Всероссийский конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец». Он рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных средств массовой информации.



Всего номинаций 6: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Родные языки». Заявки принимаются до 25 сентября. Стартовал приём заявок на 11-й Всероссийский конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец». Он рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных средств массовой информации.Всего номинаций 6: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Родные языки». Заявки принимаются до 25 сентября.



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