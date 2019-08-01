На базе КалмГУ будет создан селекционно-генетический центр по отечественным породам скота. Финансировать проект планируется за счет средств нацпроекта «Наука» и федеральных программ по развитию животноводства. Регион получит из федерального бюджета на эти цели 32 млн рублей.



Калмыцкая порода крупного рогатого скота считается одной из лучших в России и одной из древнейших в мире. В регионе свыше 530 тысяч голов КРС. Университет сейчас активно развивает свою образовательную базу, разрабатывает программы в рамках реализации различных нацпроектов.



К примеру, КалмГУ был задействован в создании концепции развития республики на долгосрочный период. Кроме того, в вузе, в котором учатся, в том числе иностранные студенты, планируется провести реконструкцию и отремонтировать один из старейших корпусов. На базе КалмГУ будет создан селекционно-генетический центр по отечественным породам скота. Финансировать проект планируется за счет средств нацпроекта «Наука» и федеральных программ по развитию животноводства. Регион получит из федерального бюджета на эти цели 32 млн рублей.Калмыцкая порода крупного рогатого скота считается одной из лучших в России и одной из древнейших в мире. В регионе свыше 530 тысяч голов КРС. Университет сейчас активно развивает свою образовательную базу, разрабатывает программы в рамках реализации различных нацпроектов.К примеру, КалмГУ был задействован в создании концепции развития республики на долгосрочный период. Кроме того, в вузе, в котором учатся, в том числе иностранные студенты, планируется провести реконструкцию и отремонтировать один из старейших корпусов.



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