ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:31

На базе КалмГУ будет создан селекционно-генетический центр


На базе КалмГУ будет создан селекционно-генетический центр по отечественным породам скота. Финансировать проект планируется за счет средств нацпроекта «Наука» и федеральных программ по развитию животноводства. Регион получит из федерального бюджета на эти цели 32 млн рублей.

Калмыцкая порода крупного рогатого скота считается одной из лучших в России и одной из древнейших в мире. В регионе свыше 530 тысяч голов КРС. Университет сейчас активно развивает свою образовательную базу, разрабатывает программы в рамках реализации различных нацпроектов.

К примеру, КалмГУ был задействован в создании концепции развития республики на долгосрочный период. Кроме того, в вузе, в котором учатся, в том числе иностранные студенты, планируется провести реконструкцию и отремонтировать один из старейших корпусов.



Другие новости по теме:

  • В республике завершается отел крупного рогатого скота
  • КалмГУ на ремонт получит 32 млн рублей
  • На базе Центра коллективного пользования «Биовет» ведутся научные работы
  • На базе КалмГУ открылись бизнес-курсы федеральной программы «Ты предприниматель»
  • В КалмГУ прошла конференция по зарубежной филологии
  • В Калмыкии будет создан Центр предпринимателя «Мой бизнес»
  • На базе КалмГУ открылся центр русского языка и культуры
  • На базе Хайнаньского института откроется центр русского языка
  • Факультет по изучению чешского языка откроется на базе КалмГУ
  • Члены Президиума Правительства рассмотрели проект программы развития КалмГУ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34