В Элисте приступили к реализации президентских грантов

В Элисте приступили к реализации проектов, выигравших в этом году в первом конкурсе президентских грантов. Так, на выделенные средства к началу учебного года во дворе столичной семнадцатой школы появится обустроенная воркаут площадка. Инициаторами ее возведения стала молодежная спортивная общественная организация «Эпос». Ее участники не в первый раз выигрывают президентский грант. И с охотой делятся своим опытом с теми, кому только предстоит участие в конкурсе.



Спортивная зона во дворе 17-ой школы одна из тех, на которой в свободное время собираются не только ученики, но и жители микрорайона. Кто-то на пробежку, кто-то поиграть в футбол, другие просто прогуляться с ребенком. Чтобы создать здесь условия для активных занятий спортом, участники молодежной спортивной общественной организации Эпос решили обустроить здесь специальную воркаут площадку.



Этот проект – второй по счету. Первая такая площадка уже функционирует на территории двадцатой школы. Ее открытие состоялось в апреле прошлого года. Как и в этот раз средства на строительство объекта ребята получили из фонда президентских грантов.



Определенный багаж знаний, трудолюбие и большое желание быть полезными обществу. Вот основные критерии успешного участия в конкурсе Фонда президентских грантов – рассказывают молодые люди. Они охотно делятся своим опытом с теми, кто также как и они хочет реализовать свои идею на благо жителей Калмыкии. Впрочем, все желающие в этом году смогли пройти специальный обучающий семинар, который провели представители фонда. Он включал в себя лекцию по социальному проектированию, разбор ошибок, чаще всего допускаемых в заявках. Используя полученные знания, участники тут же смогли потренироваться в разработке соц. проекта.



А для тех, уже освоил или осваивает средства гранта, на семинаре рассказали о том, как правильно оформлять отчет о реализации проекта. Таких, правда, в степном регионе не так много. За два года всего 15 некоммерческих организаций смогли выиграть конкурс. Причина кроется в том, что многие о нем просто не знают или неправильно подают заявку. Помочь некоммерческим организациям и активистам степного региона преодолеть эти преграды – вот на что направлен, прежде всего, проведенный семинар.



Отметим, также что в начале этого месяца завершился прием заявок на второй в этом году конкурс президентских грантов. От степного региона было принято 14 заявок. Все они направлены на развитие институтов гражданского общества, реализацию социально значимых проектов. Среди общественников принимающих участие организация по поддержке молодежи Сар-Герел, Ассоциация поисковых отрядов Калмыкия, врачебная палата республики и другие. В том числе и молодежь из «Эпоса». В планах у них построить по городу 10 воркаут площадок. В Элисте приступили к реализации проектов, выигравших в этом году в первом конкурсе президентских грантов. Так, на выделенные средства к началу учебного года во дворе столичной семнадцатой школы появится обустроенная воркаут площадка. Инициаторами ее возведения стала молодежная спортивная общественная организация «Эпос». Ее участники не в первый раз выигрывают президентский грант. И с охотой делятся своим опытом с теми, кому только предстоит участие в конкурсе.Спортивная зона во дворе 17-ой школы одна из тех, на которой в свободное время собираются не только ученики, но и жители микрорайона. Кто-то на пробежку, кто-то поиграть в футбол, другие просто прогуляться с ребенком. Чтобы создать здесь условия для активных занятий спортом, участники молодежной спортивной общественной организации Эпос решили обустроить здесь специальную воркаут площадку.Этот проект – второй по счету. Первая такая площадка уже функционирует на территории двадцатой школы. Ее открытие состоялось в апреле прошлого года. Как и в этот раз средства на строительство объекта ребята получили из фонда президентских грантов.Определенный багаж знаний, трудолюбие и большое желание быть полезными обществу. Вот основные критерии успешного участия в конкурсе Фонда президентских грантов – рассказывают молодые люди. Они охотно делятся своим опытом с теми, кто также как и они хочет реализовать свои идею на благо жителей Калмыкии. Впрочем, все желающие в этом году смогли пройти специальный обучающий семинар, который провели представители фонда. Он включал в себя лекцию по социальному проектированию, разбор ошибок, чаще всего допускаемых в заявках. Используя полученные знания, участники тут же смогли потренироваться в разработке соц. проекта.А для тех, уже освоил или осваивает средства гранта, на семинаре рассказали о том, как правильно оформлять отчет о реализации проекта. Таких, правда, в степном регионе не так много. За два года всего 15 некоммерческих организаций смогли выиграть конкурс. Причина кроется в том, что многие о нем просто не знают или неправильно подают заявку. Помочь некоммерческим организациям и активистам степного региона преодолеть эти преграды – вот на что направлен, прежде всего, проведенный семинар.Отметим, также что в начале этого месяца завершился прием заявок на второй в этом году конкурс президентских грантов. От степного региона было принято 14 заявок. Все они направлены на развитие институтов гражданского общества, реализацию социально значимых проектов. Среди общественников принимающих участие организация по поддержке молодежи Сар-Герел, Ассоциация поисковых отрядов Калмыкия, врачебная палата республики и другие. В том числе и молодежь из «Эпоса». В планах у них построить по городу 10 воркаут площадок.



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