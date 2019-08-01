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Вчера, 12:27

«Цифровая экономика» наступает


До конца 2021 года к высокоскоростному Интернету будет подключено 365 социально значимых объектов республики. Из них 95 - до конца года. Для этого будет построено более тысячи километров волоконно-оптических линий связи, с охватом 143 образовательных учреждений, 82 фельдшерско-акушерских пункта.

Также в списке - органы исполнительной власти и местного самоуправления, пожарные посты и части, территориальные избирательные комиссии, подразделения Росгвардии. Обеспечение интернет-доступа предусмотрено национальной программой «Цифровая экономика».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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