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2-08-2019, 15:35

День ВДВ в Калмыкии отметили автопробегом


День Воздушно-десантных войск в Калмыкии отметили сегодня автопробегом. Его участники сегодня собрались на торжественном митинге у мемориального комплекса в центре Элисты, возложили венки и цветы. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга. В сегодняшнем мероприятии также приняли участие и семьи калмыцких десантников. И жены, и дети облачились в бело-синие тельняшки.

Встретиться со своими сослуживцами приехали десантники из Москвы, Ульяновска. Колонна с флагами сегодня проехала от монумента «Исход и Возрождение» до памятника танку в первом микрорайоне. А сегодня ВДВ - 89 лет. Как было отмечено, бойцы этого подразделения вписали немало славных страниц в историю страны.

С погодой десантникам тоже повезло. Так что, традиционных купаний в фонтанах не избежать.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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