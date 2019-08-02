Сегодня в Калмыкии стартует акция «Помоги собрать школьника». Её цель - оказание помощи детям из многодетных семей в подготовке к началу нового учебного года путем формирования «ученического портфеля». Акция продлится со 2 по 23 августа.



Канцелярские принадлежности и спонсорскую помощь Вы можете принести на открытие мероприятия в 19 часов. Кроме того, пункт приема будет развернут на территории парка «Дружба». Сегодня в Калмыкии стартует акция «Помоги собрать школьника». Её цель - оказание помощи детям из многодетных семей в подготовке к началу нового учебного года путем формирования «ученического портфеля». Акция продлится со 2 по 23 августа.Канцелярские принадлежности и спонсорскую помощь Вы можете принести на открытие мероприятия в 19 часов. Кроме того, пункт приема будет развернут на территории парка «Дружба».



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