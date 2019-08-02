Стартовали занятия по изучению калмыцких песен. Первый урок объединил несколько десятков любителей народного искусства. Руководит курсами композитор Борис Уджаев. Помогают ему волонтеры.



Стать участником проекта, организованного Общественным фондом содействия развитию родного языка «Хальмг келн», может любой желающий. Стартовали занятия по изучению калмыцких песен. Первый урок объединил несколько десятков любителей народного искусства. Руководит курсами композитор Борис Уджаев. Помогают ему волонтеры.Стать участником проекта, организованного Общественным фондом содействия развитию родного языка «Хальмг келн», может любой желающий.



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