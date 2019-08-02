Лето – пора отдыха и путешествий. Уйти от повседневных проблем - мечта, которую зной и солнце рождают в умах многих жителей Калмыкии. Но за впечатлениями не обязательно ехать далеко. Достаточно перебраться на левый берег Волги и окунуться в размеренную жизнь. Любители песчаных пляжей, рыбалки и чистой речной воды в окружении зеленого массива оценят базу отдыха «Белый берег».



Калейдоскоп летних приключений совсем рядом - на небольшом райском острове посреди Волги. «Белый берег» окружен белым с янтарным оттенком песком, который сливается с тенью массивных деревьев. Здесь можно остаться наедине со своими мыслями, или предаваться веселью в компании друзей и родных. Сама природа в ее первозданном виде дарит окружающим душевную гармонию, говорит Татьяна Гынина. Отдохнуть в Калмыкии она приехала из Подмосковья. «Теплая вода матери рек русских и ласковое солнце - что еще нужно, чтобы вырваться из тисков рабочих будней», делится Татьяна.



Активный отдых, интересные экскурсии, походы в сопровождении опытного егеря, комфорт и уют – здесь созданы почти идеальные условия проживания. Не говоря уже о теплом приеме, роскошном пляже и ярких эмоциях.



Турбаза подойдет и для семейного отдыха. Настоящее раздолье для малышей на «детском» пляже с неглубоким берегом. Много вариантов интересного досуга и для взрослых. Удаленное от туристической зоны расположение некоторых островов, кажущихся необитаемыми, делают отдых в глазах туристов еще более привлекательным.



12 срубов из Вологодской сосны были построены здесь еще 14 лет назад. За это время турбаза приблизилась к Волге на несколько метров. Обвал берега - часть масштабного оползневого процесса, в ходе которого с обрыва в воду начинает падать масса грунта. В свое время руководство Калмыкии обещало разработать проект по укреплению береговой зоны, но этого не произошло.



Самые наилучшие условия на острове созданы для рыболовов. Здесь помогут подобрать снаряжение, а «бывалые» делятся опытом с новичками. База отдыха «Белый берег» открыта для отдыхающих с апреля по сентябрь. Но, главное, что каждый, кто хоть раз побывал здесь, сюда обязательно возвращаются. Лето – пора отдыха и путешествий. Уйти от повседневных проблем - мечта, которую зной и солнце рождают в умах многих жителей Калмыкии. Но за впечатлениями не обязательно ехать далеко. Достаточно перебраться на левый берег Волги и окунуться в размеренную жизнь. Любители песчаных пляжей, рыбалки и чистой речной воды в окружении зеленого массива оценят базу отдыха «Белый берег».Калейдоскоп летних приключений совсем рядом - на небольшом райском острове посреди Волги. «Белый берег» окружен белым с янтарным оттенком песком, который сливается с тенью массивных деревьев. Здесь можно остаться наедине со своими мыслями, или предаваться веселью в компании друзей и родных. Сама природа в ее первозданном виде дарит окружающим душевную гармонию, говорит Татьяна Гынина. Отдохнуть в Калмыкии она приехала из Подмосковья. «Теплая вода матери рек русских и ласковое солнце - что еще нужно, чтобы вырваться из тисков рабочих будней», делится Татьяна.Активный отдых, интересные экскурсии, походы в сопровождении опытного егеря, комфорт и уют – здесь созданы почти идеальные условия проживания. Не говоря уже о теплом приеме, роскошном пляже и ярких эмоциях.Турбаза подойдет и для семейного отдыха. Настоящее раздолье для малышей на «детском» пляже с неглубоким берегом. Много вариантов интересного досуга и для взрослых. Удаленное от туристической зоны расположение некоторых островов, кажущихся необитаемыми, делают отдых в глазах туристов еще более привлекательным.12 срубов из Вологодской сосны были построены здесь еще 14 лет назад. За это время турбаза приблизилась к Волге на несколько метров. Обвал берега - часть масштабного оползневого процесса, в ходе которого с обрыва в воду начинает падать масса грунта. В свое время руководство Калмыкии обещало разработать проект по укреплению береговой зоны, но этого не произошло.Самые наилучшие условия на острове созданы для рыболовов. Здесь помогут подобрать снаряжение, а «бывалые» делятся опытом с новичками. База отдыха «Белый берег» открыта для отдыхающих с апреля по сентябрь. Но, главное, что каждый, кто хоть раз побывал здесь, сюда обязательно возвращаются.



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