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2-08-2019, 15:27

Завершена подача документов на президентский грант


Завершился прием документов на участие во втором конкурсе фонда президентских грантов. На сегодня принято 14 заявок. Из них четыре всё еще находятся на экспертизе. Все проекты имеют социально значимое направление, в том числе охватывают сферу защиты прав и свобод человека и гражданина. Итоги будут подведены к 14-му октября.

На сегодняшний день общая сумма по зарегистрированным заявкам составляет почти 19 млн. рублей.

Напомним, 18 июля с обучающими мастер-классами для республиканских НКО Элисту посетили специалисты Фонда президентских грантов. Участники получили информацию по социальному проектированию, узнали, какие ошибки в грантовых заявках допускаются чаще всего, научились самостоятельно находить их.

По итогам первого конкурса в перечень победителей вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. От республиканских НКО гранты смогли получить только две организации.



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