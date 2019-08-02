Льготники должны определиться с набором социальных услуг

Ровно 2 месяца остается, чтобы выбрать: натуральный эквивалент или денежный. До 1 октября федеральные льготники должны успеть подать заявление о способе получения набора социальных услуг на следующий год.



Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать их в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства.



Заявление могут подать те, у кого право первичное, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения. Стоимость набора социальных услуг на сегодня составляет 1121 рубль 42 копейки. Ровно 2 месяца остается, чтобы выбрать: натуральный эквивалент или денежный. До 1 октября федеральные льготники должны успеть подать заявление о способе получения набора социальных услуг на следующий год.Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать их в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства.Заявление могут подать те, у кого право первичное, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения. Стоимость набора социальных услуг на сегодня составляет 1121 рубль 42 копейки.



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