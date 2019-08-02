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2-08-2019, 15:24

Стала доступна карта с камерами на дорогах


Водители могут ознакомиться с местами установки комплексов фотовидеофиксации. На сайте Госавтоинспекции размещена карта с камерами на дорогах по всей стране. Новый интерактивный раздел пока работает в тестовом режиме. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

Чтобы узнать, где размещены точки наблюдения, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект страны, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.



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