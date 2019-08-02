Стала доступна карта с камерами на дорогах

Водители могут ознакомиться с местами установки комплексов фотовидеофиксации. На сайте Госавтоинспекции размещена карта с камерами на дорогах по всей стране. Новый интерактивный раздел пока работает в тестовом режиме. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.



Чтобы узнать, где размещены точки наблюдения, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект страны, а затем на интерактивной карте найти интересующую область. Водители могут ознакомиться с местами установки комплексов фотовидеофиксации. На сайте Госавтоинспекции размещена карта с камерами на дорогах по всей стране. Новый интерактивный раздел пока работает в тестовом режиме. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.Чтобы узнать, где размещены точки наблюдения, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект страны, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.



Смотреть полный выпуск новостей



