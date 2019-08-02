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2-08-2019, 15:22

На благоустройство общественных территорий выделено около 100 млн рублей


Около ста миллионов рублей направлено на благоустройство 8 общественных территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда». Он реализуется при активном участии жителей и рассчитан до 2024 года. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии. Какие объекты будут приведены в порядок?

Лучшим дизайн-проектом признан сквер в центре Городовиковска. Там первыми завершили стартовый этап благоустройства городского парка с прилегающей территорией - площадью имени Кирова. На объекте уже уложили тротуарную плитку, провели освещение, разбили клумбы, установили скамейки и урны. Сейчас преображают ту часть, где будет располагаться фонтан. На эти цели из бюджетов всех уровней предусмотрено порядка 5 миллионов рублей.

В этом году общественные территории также благоустроят в Лагани, в поселках Ики-Бурул, Цаган-Аман, селах Приютное, Воробьевка и еще две – в столице. Это аллея у Дома правительства и парк Победы в 7 микрорайоне. Работы в Элисте продолжаются, но с большим отставанием по срокам. Как отметил министр ЖКХ и энергетики Евгений Мамутов, ко второму этапу планируют приступить только в середине августа.

Благоустройство Элисты должно завершиться до 30 ноября. Работы обойдутся в 36 миллионов рублей. Из них 32 миллиона – федеральные средства. Задействованы и сами горожане. Особое внимание уделяется наличию игровых площадок и обновлению арт-объектов. Если говорить о дворовых территориях, которые в этом году не вошли в программу, но были приведены в порядок в предыдущий период, то работы по некоторым из них вызывают нарекания со стороны не только общественности, но и муниципалитета. В отношении подрядных организаций уже поданы судебные иски.

Уже в начале следующего года в ходе рейтингового голосования элистинцы смогут выбрать очередные объекты благоустройства из 22-х запланированных. А тем временем, более 6-ти миллионов рублей из 13-ти затрачено на благоустройство малой площади в Лагани. Это будет комфортная и экологически благоприятная зона для занятий спортом, отдыха и общения. Как отметил, глава городской администрации Геннадий Очиров, работы выполнены на 75 процентов.

За два года благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в парках и скверах региона появилось современное освещение и фонтанные комплексы. А также игровые и спортивные площадки. Работа будет продолжена.



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