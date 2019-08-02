Через месяц возобновится строительство нового мусорного полигона в Элисте. Работы по его возведению были заморожены по причине отсутствия финансов.



Как сообщил министр ЖКХ Евгений Мамутов, на проведение земляных работ уже затрачено порядка 5 миллионов рублей, в том числе и из средств регоператора. Общая стоимость проекта – 25 миллионов.



А тем временем, единственный в республике действующий полигон приближается к критическим показателям. Вместимость объекта более миллиона тонн. В настоящее время там размещено уже приблизительно 900 тысяч тонн мусора. Через месяц возобновится строительство нового мусорного полигона в Элисте. Работы по его возведению были заморожены по причине отсутствия финансов.Как сообщил министр ЖКХ Евгений Мамутов, на проведение земляных работ уже затрачено порядка 5 миллионов рублей, в том числе и из средств регоператора. Общая стоимость проекта – 25 миллионов.А тем временем, единственный в республике действующий полигон приближается к критическим показателям. Вместимость объекта более миллиона тонн. В настоящее время там размещено уже приблизительно 900 тысяч тонн мусора.



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