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2-08-2019, 15:19

Возобновится строительство нового мусорного полигона в Элисте


Через месяц возобновится строительство нового мусорного полигона в Элисте. Работы по его возведению были заморожены по причине отсутствия финансов.

Как сообщил министр ЖКХ Евгений Мамутов, на проведение земляных работ уже затрачено порядка 5 миллионов рублей, в том числе и из средств регоператора. Общая стоимость проекта – 25 миллионов.

А тем временем, единственный в республике действующий полигон приближается к критическим показателям. Вместимость объекта более миллиона тонн. В настоящее время там размещено уже приблизительно 900 тысяч тонн мусора.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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