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2-08-2019, 15:18

Вынесен приговор Петру Ланцанову


Семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сегодня вынесен окончательный приговор в отношении Петра Ланцанова.

Верховный Суд Калмыкии завершил рассмотрение уголовного дела по апелляционным жалобам его защитников. Приговором Элистинского городского суда он был признан виновным по двум статьям - мошенничество и превышение должностных полномочий. Так, Ланцанов, с 2011-го года занимавший должность первого заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Калмыкии, то есть, являясь должностным лицом, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий.

В частности, речь идет о махинациях с многомиллионными субсидиями для сельхозтоваропроизводителей, выплаты которым производились только если они подтвердят, что перечислили энную сумму на расчетный счет «Агрохолдинга Мраморное мясо Калмыкии». Затем принадлежащие этой компании денежные средства обратил в свою пользу и в пользу третьих лиц и организаций, в результате чего был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Петр Ланцанов, говоря языком обвинения, по предварительному сговору с неустановленными лицами совершил противоправное изъятие чужого имущества.



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