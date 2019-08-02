Вынесен приговор Петру Ланцанову

Семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сегодня вынесен окончательный приговор в отношении Петра Ланцанова.



Верховный Суд Калмыкии завершил рассмотрение уголовного дела по апелляционным жалобам его защитников. Приговором Элистинского городского суда он был признан виновным по двум статьям - мошенничество и превышение должностных полномочий. Так, Ланцанов, с 2011-го года занимавший должность первого заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Калмыкии, то есть, являясь должностным лицом, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий.



В частности, речь идет о махинациях с многомиллионными субсидиями для сельхозтоваропроизводителей, выплаты которым производились только если они подтвердят, что перечислили энную сумму на расчетный счет «Агрохолдинга Мраморное мясо Калмыкии». Затем принадлежащие этой компании денежные средства обратил в свою пользу и в пользу третьих лиц и организаций, в результате чего был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.



Петр Ланцанов, говоря языком обвинения, по предварительному сговору с неустановленными лицами совершил противоправное изъятие чужого имущества. Семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сегодня вынесен окончательный приговор в отношении Петра Ланцанова.Верховный Суд Калмыкии завершил рассмотрение уголовного дела по апелляционным жалобам его защитников. Приговором Элистинского городского суда он был признан виновным по двум статьям - мошенничество и превышение должностных полномочий. Так, Ланцанов, с 2011-го года занимавший должность первого заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Калмыкии, то есть, являясь должностным лицом, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий.В частности, речь идет о махинациях с многомиллионными субсидиями для сельхозтоваропроизводителей, выплаты которым производились только если они подтвердят, что перечислили энную сумму на расчетный счет «Агрохолдинга Мраморное мясо Калмыкии». Затем принадлежащие этой компании денежные средства обратил в свою пользу и в пользу третьих лиц и организаций, в результате чего был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.Петр Ланцанов, говоря языком обвинения, по предварительному сговору с неустановленными лицами совершил противоправное изъятие чужого имущества.



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