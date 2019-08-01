Начать новую жизнь с хорошего поступка решили молодожены Мухлаевы. Связав себя на днях узами брака, они попросили гостей сделать им необычный подарок: вместо цветов – детские игрушки. И опубликовали свою просьбу в социальных сетях. Всё, что Кирсан и Джиргала получили на торжестве, они передали воспитанникам детского психоневрологического интерната. Новоиспеченные супруги верят, что их примеру последуют другие.



Цветы - это прекрасно. Они, конечно, радуют, но через несколько дней они все равно завянут, говорит Кирсан Мухлаев. Решили с Джиргалой поделиться радостью с воспитанниками детского психоневрологического интерната. После завершения всех свадебных торжеств молодожены привезли ребятам красочно упакованные пакеты с подарками. Это и полученные вместо букетов игрушки, пирамидки, кубики, мозаика, машинки, и куклы, и детские книжки, и художественные принадлежности. Причем для детей разного возраста.



Воспитанники интерната очень обрадовались подаркам. Многие из нас, говорит Джиргала, погружаясь в свои проблемы, порой, даже не помнят о существовании таких детей. А им так важно хоть иногда общаться с кем-то из другого мира за стенами казенного учреждения.



Старший воспитатель Валентина Ванькаева рассказывает, что в интернате созданы все условия для быта и отдыха подопечных. Однако им все равно не хватает внимания. Мы искренне рады, что эта прекрасная пара начала свою совместную жизнь с такого доброго дела, говорит педагог.



Здесь живут 57 детей от 4 до 18 лет. Педагогический коллектив учреждения делает все для того чтобы дети росли в атмосфере любви и взаимопонимания. Вместе они учатся преодолевать жизненные трудности, вместе переживают успехи и неудачи. А самое главное эти ребята как никто другой умеют быть благодарными.

Начать новую жизнь с хорошего поступка решили молодожены Мухлаевы. Связав себя на днях узами брака, они попросили гостей сделать им необычный подарок: вместо цветов – детские игрушки. И опубликовали свою просьбу в социальных сетях. Всё, что Кирсан и Джиргала получили на торжестве, они передали воспитанникам детского психоневрологического интерната. Новоиспеченные супруги верят, что их примеру последуют другие.Цветы - это прекрасно. Они, конечно, радуют, но через несколько дней они все равно завянут, говорит Кирсан Мухлаев. Решили с Джиргалой поделиться радостью с воспитанниками детского психоневрологического интерната. После завершения всех свадебных торжеств молодожены привезли ребятам красочно упакованные пакеты с подарками. Это и полученные вместо букетов игрушки, пирамидки, кубики, мозаика, машинки, и куклы, и детские книжки, и художественные принадлежности. Причем для детей разного возраста.Воспитанники интерната очень обрадовались подаркам. Многие из нас, говорит Джиргала, погружаясь в свои проблемы, порой, даже не помнят о существовании таких детей. А им так важно хоть иногда общаться с кем-то из другого мира за стенами казенного учреждения.Старший воспитатель Валентина Ванькаева рассказывает, что в интернате созданы все условия для быта и отдыха подопечных. Однако им все равно не хватает внимания. Мы искренне рады, что эта прекрасная пара начала свою совместную жизнь с такого доброго дела, говорит педагог.Здесь живут 57 детей от 4 до 18 лет. Педагогический коллектив учреждения делает все для того чтобы дети росли в атмосфере любви и взаимопонимания. Вместе они учатся преодолевать жизненные трудности, вместе переживают успехи и неудачи. А самое главное эти ребята как никто другой умеют быть благодарными.



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