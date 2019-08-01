В Калмыкии отметят отметят день поворота колеса Учения Будды Шакьямуни

Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» готовится к большому празднику. 4 августа верующие отметят «День поворота колеса Учения Будды Шакьямуни». Мероприятия начинаются в 4 утра с принятия 8 обетов Махаяны. Затем состоится обход монахов и мирян вокруг хурула вместе со статуей Будды Майтрейи и священными текстами Кангьюр.



В 9 утра Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче проведет специальный молебен. Завершится программа учениями Настоятеля монастыря Дрепунг Гоманг досточтимого геше Лобсанга Гьялцена. Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» готовится к большому празднику. 4 августа верующие отметят «День поворота колеса Учения Будды Шакьямуни». Мероприятия начинаются в 4 утра с принятия 8 обетов Махаяны. Затем состоится обход монахов и мирян вокруг хурула вместе со статуей Будды Майтрейи и священными текстами Кангьюр.В 9 утра Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче проведет специальный молебен. Завершится программа учениями Настоятеля монастыря Дрепунг Гоманг досточтимого геше Лобсанга Гьялцена.



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