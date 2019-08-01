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Сегодня, 12:40

В Калмыкии начинается акция «Помоги собрать школьника»


В Калмыкии начинается акция «Помоги собрать школьника». Её цель - оказание помощи детям из многодетных семей в подготовке к началу нового учебного года путем формирования «ученического портфеля». Акция продлится со 2 по 23 августа.

Канцелярские принадлежности и спонсорскую помощь Вы можете принести на открытие мероприятия в 19 часов. Кроме того, пункт приема будет развернут на территории парка «Дружба».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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