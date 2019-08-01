В Калмыкии стартует приемка школ

В Калмыкии с сегодняшнего дня стартует приемка школ, сообщает пресс-служба министерство образования и науки. Всего до середины месяца будет проверен 321 объект.



Приемка проходит по утвержденному плану. Он предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, в том числе в случае ЧС и пожаров, санитарных норм и правил, защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз, проведение текущего и капитального ремонта. В Калмыкии с сегодняшнего дня стартует приемка школ, сообщает пресс-служба министерство образования и науки. Всего до середины месяца будет проверен 321 объект.Приемка проходит по утвержденному плану. Он предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, в том числе в случае ЧС и пожаров, санитарных норм и правил, защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз, проведение текущего и капитального ремонта.



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