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Сегодня, 12:34

Пенсионеры Калмыкии начнут получать страховую пенсию в повышенном размере


С 1 августа работавшие в 2018 году пенсионеры Калмыкии начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. По предварительным данным регионального ведомства, повышение коснется более 20 тысяч жителей.

Прибавка носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы, то есть от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка 262 рубля.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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