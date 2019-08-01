С 1 августа работавшие в 2018 году пенсионеры Калмыкии начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. По предварительным данным регионального ведомства, повышение коснется более 20 тысяч жителей.



Прибавка носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы, то есть от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка 262 рубля. С 1 августа работавшие в 2018 году пенсионеры Калмыкии начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. По предварительным данным регионального ведомства, повышение коснется более 20 тысяч жителей.Прибавка носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы, то есть от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка 262 рубля.



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