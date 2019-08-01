С сегодняшнего дня проезд в маршрутках Элисты подорожал. Согласно приказу региональной службы по тарифам установлен предельный максимальный регулируемый тариф – в размере 15 рублей. Коснется ли повышение цены автобусов марки ПАЗ, и как горожане реагируют на изменения?



Постепенный рост стоимости горючего, вступление в силу закона об обязательном применении контрольно-кассовой техники в общественном транспорте, приобретение лицензии - все эти причины вынуждают перевозчиков нести дополнительные расходы, создавать дорогостоящую инфраструктуру, рассказывает водитель Газели Бамба Онкуляев. И все эти затраты обязательные, от них нельзя отказаться или как-то минимизировать.



Кроме того в этом году инфляция, а также повышение НДС до 20 процентов, привело к росту по всем направлениям, в том числе и стоимости проезда. Как пояснила председатель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова, в связи с коллективным обращением перевозчиков работающих на городских маршрутах, было принято решение поднять цены. Все обоснования, представленные предпринимателями, были тщательно проверены.



На сегодняшний день в Элисте основными перевозчиками являются частные маршрутные такси. Если интервал ожидания автобуса марки ПАЗ составляет более тридцати минут, то Газели идут практически через каждые пять минут.



По поводу повышения тарифа на проезд мнение горожан разделилось. Те, кто живут в отдаленных районах города, и где на линию выходят всего лишь две-три маршрутки или один «пазик», готовы платить пятнадцать рублей и больше. Главное, чтобы люди смогли своевременно добраться до нужного им места, а не стоять часами на остановках в ожидании автобуса.



Что касается «пазиков», то стоимость проезда в них с 1 августа поднялась до 12 рублей. Это максимальная цена, которую они могут установить в соответствии с нормами, принятыми региональной службой по тарифам.



Несмотря на повышение тарифа на три рубля, стоимость проезда в общественном транспорте в Элисте остается самой низкой среди столиц регионов ЮФО. С сегодняшнего дня проезд в маршрутках Элисты подорожал. Согласно приказу региональной службы по тарифам установлен предельный максимальный регулируемый тариф – в размере 15 рублей. Коснется ли повышение цены автобусов марки ПАЗ, и как горожане реагируют на изменения?Постепенный рост стоимости горючего, вступление в силу закона об обязательном применении контрольно-кассовой техники в общественном транспорте, приобретение лицензии - все эти причины вынуждают перевозчиков нести дополнительные расходы, создавать дорогостоящую инфраструктуру, рассказывает водитель Газели Бамба Онкуляев. И все эти затраты обязательные, от них нельзя отказаться или как-то минимизировать.Кроме того в этом году инфляция, а также повышение НДС до 20 процентов, привело к росту по всем направлениям, в том числе и стоимости проезда. Как пояснила председатель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова, в связи с коллективным обращением перевозчиков работающих на городских маршрутах, было принято решение поднять цены. Все обоснования, представленные предпринимателями, были тщательно проверены.На сегодняшний день в Элисте основными перевозчиками являются частные маршрутные такси. Если интервал ожидания автобуса марки ПАЗ составляет более тридцати минут, то Газели идут практически через каждые пять минут.По поводу повышения тарифа на проезд мнение горожан разделилось. Те, кто живут в отдаленных районах города, и где на линию выходят всего лишь две-три маршрутки или один «пазик», готовы платить пятнадцать рублей и больше. Главное, чтобы люди смогли своевременно добраться до нужного им места, а не стоять часами на остановках в ожидании автобуса.Что касается «пазиков», то стоимость проезда в них с 1 августа поднялась до 12 рублей. Это максимальная цена, которую они могут установить в соответствии с нормами, принятыми региональной службой по тарифам.Несмотря на повышение тарифа на три рубля, стоимость проезда в общественном транспорте в Элисте остается самой низкой среди столиц регионов ЮФО.



Смотреть полный выпуск новостей



