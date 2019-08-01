ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:32

С сегодняшнего дня проезд в маршрутках Элисты подорожал


С сегодняшнего дня проезд в маршрутках Элисты подорожал. Согласно приказу региональной службы по тарифам установлен предельный максимальный регулируемый тариф – в размере 15 рублей. Коснется ли повышение цены автобусов марки ПАЗ, и как горожане реагируют на изменения?

Постепенный рост стоимости горючего, вступление в силу закона об обязательном применении контрольно-кассовой техники в общественном транспорте, приобретение лицензии - все эти причины вынуждают перевозчиков нести дополнительные расходы, создавать дорогостоящую инфраструктуру, рассказывает водитель Газели Бамба Онкуляев. И все эти затраты обязательные, от них нельзя отказаться или как-то минимизировать.

Кроме того в этом году инфляция, а также повышение НДС до 20 процентов, привело к росту по всем направлениям, в том числе и стоимости проезда. Как пояснила председатель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова, в связи с коллективным обращением перевозчиков работающих на городских маршрутах, было принято решение поднять цены. Все обоснования, представленные предпринимателями, были тщательно проверены.

На сегодняшний день в Элисте основными перевозчиками являются частные маршрутные такси. Если интервал ожидания автобуса марки ПАЗ составляет более тридцати минут, то Газели идут практически через каждые пять минут.

По поводу повышения тарифа на проезд мнение горожан разделилось. Те, кто живут в отдаленных районах города, и где на линию выходят всего лишь две-три маршрутки или один «пазик», готовы платить пятнадцать рублей и больше. Главное, чтобы люди смогли своевременно добраться до нужного им места, а не стоять часами на остановках в ожидании автобуса.

Что касается «пазиков», то стоимость проезда в них с 1 августа поднялась до 12 рублей. Это максимальная цена, которую они могут установить в соответствии с нормами, принятыми региональной службой по тарифам.

Несмотря на повышение тарифа на три рубля, стоимость проезда в общественном транспорте в Элисте остается самой низкой среди столиц регионов ЮФО.



Другие новости по теме:

  • В Элисте стоимость проезда в маршрутном такси будет увеличена до 12 рублей
  • С 1 августа стоимость проезда в маршрутках Элисты увеличится до 15 рублей
  • Проезд в элистинских маршрутках повысится до 12 рублей
  • Проезд в маршрутном такси подорожал, но комфортнее в транспорте не стало
  • Ежегодное изменение тарифов
  • Элистинские частные перевозчики требуют повысить плату за проезд
  • С 1 марта увеличится оплата за проезд в пригородном транспорте
  • Цены на автобусные билеты Москва – Элиста завышали необоснованно
  • В Калмыкии подорожал хлеб
  • Повышается ставка налога на добавленную стоимость

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34