Специалисты МЧС и глава правительства приняли участие в селекторном совещании

Специалисты регионального управления МЧС и председатель правительства Юрий Зайцев приняли участие в заседании комиссии предупреждению и ликвидации ЧС в Южном федеральном округе. Его провел заместитель полномочного представителя Президента в ЮФО Леонид Беляк в селекторном режиме.



В ходе совещания были обозначены проблемные вопросы в субъектах по профилактической работе предупреждения ЧС. Также речь шла о принятых мерах административного воздействия за нарушение требований в области пожарной безопасности, выжигание сухой растительности и благоустройства территорий в пожароопасный сезон. Специалисты регионального управления МЧС и председатель правительства Юрий Зайцев приняли участие в заседании комиссии предупреждению и ликвидации ЧС в Южном федеральном округе. Его провел заместитель полномочного представителя Президента в ЮФО Леонид Беляк в селекторном режиме.В ходе совещания были обозначены проблемные вопросы в субъектах по профилактической работе предупреждения ЧС. Также речь шла о принятых мерах административного воздействия за нарушение требований в области пожарной безопасности, выжигание сухой растительности и благоустройства территорий в пожароопасный сезон.



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