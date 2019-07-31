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Вчера, 18:05

Специалисты МЧС и глава правительства приняли участие в селекторном совещании


Специалисты МЧС и глава правительства приняли участие в селекторном совещанииСпециалисты регионального управления МЧС и председатель правительства Юрий Зайцев приняли участие в заседании комиссии предупреждению и ликвидации ЧС в Южном федеральном округе. Его провел заместитель полномочного представителя Президента в ЮФО Леонид Беляк в селекторном режиме.

В ходе совещания были обозначены проблемные вопросы в субъектах по профилактической работе предупреждения ЧС. Также речь шла о принятых мерах административного воздействия за нарушение требований в области пожарной безопасности, выжигание сухой растительности и благоустройства территорий в пожароопасный сезон.



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