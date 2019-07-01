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Сегодня, 12:25

Сегодня свой 96 день рождения отмечает Николай Кичапов


Сегодня свой 96 день рождения отмечает Николай Кичапов. Участник войны, один из старейших аграрников республики, ученый, соратник Басана Городовикова, он принимал активное участие в восстановлении Калмыкии в послевоенные годы. Была и успешная работа в партийных органах. И каждая запись в трудовой книжке – это не просто место работы, это плодотворный труд на благо региона.

Несмотря на возраст, он продолжает заниматься научной деятельностью, принимает участие в общественной жизни, и в патриотическом воспитании молодежи.



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