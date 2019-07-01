Сегодня свой 96 день рождения отмечает Николай Кичапов. Участник войны, один из старейших аграрников республики, ученый, соратник Басана Городовикова, он принимал активное участие в восстановлении Калмыкии в послевоенные годы. Была и успешная работа в партийных органах. И каждая запись в трудовой книжке – это не просто место работы, это плодотворный труд на благо региона.



Несмотря на возраст, он продолжает заниматься научной деятельностью, принимает участие в общественной жизни, и в патриотическом воспитании молодежи. Сегодня свой 96 день рождения отмечает Николай Кичапов. Участник войны, один из старейших аграрников республики, ученый, соратник Басана Городовикова, он принимал активное участие в восстановлении Калмыкии в послевоенные годы. Была и успешная работа в партийных органах. И каждая запись в трудовой книжке – это не просто место работы, это плодотворный труд на благо региона.Несмотря на возраст, он продолжает заниматься научной деятельностью, принимает участие в общественной жизни, и в патриотическом воспитании молодежи.



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