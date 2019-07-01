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Сегодня, 12:23

В отпуск без долгов!


В отпуск без долгов! Акцию под таким названием проводит федеральная налоговая служба. Таким образом, в ведомстве напоминают жителям страны о том, что непогашенная задолженность является основанием для обращения за её взысканием к судебным приставам, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы страны. Много ли злостных неплательщиков в степном регионе?

Бухгалтер по образования Виктория Булхукова строго следит за такой статьей расхода семейного бюджета как оплата налогов. Однако, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию и спокойно отдохнуть в отпуске она решила еще раз проверить наличие долгов у себя и членов семьи. Для этого обратилась в налоговые органы.

Срок, установленный для уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017, истёк в начале декабря прошлого года. У того, кто его не заплатил, образовался долг, который ежедневно возрастает из-за начисления пени. В целом, жители степного региона задолжали триста тринадцать миллионов рублей. После получения уведомлений, сумма сократилась на восемьдесят четыре миллиона.

Сократить задолженность физических лиц помогает и акция проводимая ведомством «В отпуск без долгов!». Дисциплинировать злостных налогонеплательщиков решили при помощи введения ограничений на выезд за пределы страны. Таких производств у федеральных приставов республики около тысячи.

Управление федеральной налоговой службы напоминает: отправляясь в путешествие, не забудьте заплатить налоги. Как минимум за две недели до предполагаемой даты отъезда. Сделать это можно при помощи интернета на портале Госуслуг, а также в личном кабинете налогоплательщика. Или, как наша героиня Виктория, лично посетив ведомство.



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