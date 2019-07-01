Лето – сезон арбузов и дынь. В Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии продолжает работать «горячая линия», посвященная безопасности и качеству плодоовощной продукции. Действовать она будет до 12 августа, сообщает региональное ведомство.



Также можно позвонить в Консультационный центр по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты ведомства дают советы, как выбрать правильный, вкусный и полезный плод. Лето – сезон арбузов и дынь. В Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии продолжает работать «горячая линия», посвященная безопасности и качеству плодоовощной продукции. Действовать она будет до 12 августа, сообщает региональное ведомство.Также можно позвонить в Консультационный центр по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты ведомства дают советы, как выбрать правильный, вкусный и полезный плод.



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