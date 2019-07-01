Упрощён порядок покупки и продажи недвижимости

В России с сегодняшнего дня вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости. Теперь сделки не нужно удостоверять у нотариуса. Договор может быть заключён в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками. Ведь очень часто совладельцами являются родственники, которым подтверждать законность сделки друг с другом ни к чему.



Ожидается, что нововведение позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости более доступным. В России с сегодняшнего дня вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости. Теперь сделки не нужно удостоверять у нотариуса. Договор может быть заключён в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками. Ведь очень часто совладельцами являются родственники, которым подтверждать законность сделки друг с другом ни к чему.Ожидается, что нововведение позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать процесс оборота недвижимости более доступным.



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