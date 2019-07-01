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Сегодня, 12:16

В Калмыкии подорожала аренда квартир


В Калмыкии подорожала аренда квартир. Республика вошла в число 20 регионов, где стоимость проживания в съемных квадратных метрах за последние три месяца возросла. Как отмечает одно из агентств недвижимости, рост составил 9,5 %. Так ли это, и какова сегодня ситуация на рынке недвижимости?

В Калмыкии, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы, добросовестных арендаторов жилья, не так много, около 200 человек. Несмотря на многочисленные риски, официальные договоры заключают редко и неохотно. Причина понятна: владелец имущества хочет избежать уплаты налогов и получить большую прибыль. Многие из них, по сути, ведут нелегальный бизнес, и сами устанавливают ценовую политику на рынке недвижимости. А штрафные санкции, которые предусмотрены законодательством, ничтожны по сравнению с получаемым ими доходом.

Между тем, многочисленные сайты пестрят объявлениями о сдаче жилья в аренду. К примеру, на одном из самых востребованных порталов, в Калмыкии таких предложений сотни. В основном, квартиры сдаются посуточно. Сейчас это особенно актуально. Цены варьируются от тысячи и выше за сутки. Квартиры сдаются на любой вкус и предпочтения. Всё зависит от запросов соискателей. Об этом говорят и представители риэлтерских контор.

Как отмечают эксперты, арендная ставка жилья начала расти в связи с тем, что предложения в этом сегменте превышают спрос. При этом снять квартиру на долгосрочный период намного сложнее. Сегодня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Калмыкии 10-15 тысяч рублей в месяц.

По словам экспертов, существует ряд факторов, которые влияют на подорожание найма съемного жилья. Среди основных, уменьшение темпов строительства.

Как правило, застройщики предпочитают точечный вариант, выбирают лучшие участки в городе, чтобы увеличить свою прибыль. В итоге это сказывается на увеличении стоимости квадратного метра и арендной плате. Ещё один немаловажный фактор - сильная закредитованность граждан, низкий уровень доходов, который не позволяет жителям Калмыкии приобрести собственное жилье, вынуждая довольствоваться съемным. Кроме того, наблюдается активная миграция сельского населения в столицу.

И такая тенденция роста цен может продолжиться, говорят специалисты. Этому способствует, к примеру, рост коммунальных тарифов. Ведь, как правило, это бремя ложится на самих квартиросъемщиков. Впрочем, рост аренды жилья, возможно, носит сезонный характер. Ведь лето – это пора поступления абитуриентов, а также отпусков, когда многие возвращаются из мегаполисов.




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