В Калмыкии подорожала аренда квартир. Республика вошла в число 20 регионов, где стоимость проживания в съемных квадратных метрах за последние три месяца возросла. Как отмечает одно из агентств недвижимости, рост составил 9,5 %. Так ли это, и какова сегодня ситуация на рынке недвижимости?



В Калмыкии, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы, добросовестных арендаторов жилья, не так много, около 200 человек. Несмотря на многочисленные риски, официальные договоры заключают редко и неохотно. Причина понятна: владелец имущества хочет избежать уплаты налогов и получить большую прибыль. Многие из них, по сути, ведут нелегальный бизнес, и сами устанавливают ценовую политику на рынке недвижимости. А штрафные санкции, которые предусмотрены законодательством, ничтожны по сравнению с получаемым ими доходом.



Между тем, многочисленные сайты пестрят объявлениями о сдаче жилья в аренду. К примеру, на одном из самых востребованных порталов, в Калмыкии таких предложений сотни. В основном, квартиры сдаются посуточно. Сейчас это особенно актуально. Цены варьируются от тысячи и выше за сутки. Квартиры сдаются на любой вкус и предпочтения. Всё зависит от запросов соискателей. Об этом говорят и представители риэлтерских контор.



Как отмечают эксперты, арендная ставка жилья начала расти в связи с тем, что предложения в этом сегменте превышают спрос. При этом снять квартиру на долгосрочный период намного сложнее. Сегодня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Калмыкии 10-15 тысяч рублей в месяц.



По словам экспертов, существует ряд факторов, которые влияют на подорожание найма съемного жилья. Среди основных, уменьшение темпов строительства.



Как правило, застройщики предпочитают точечный вариант, выбирают лучшие участки в городе, чтобы увеличить свою прибыль. В итоге это сказывается на увеличении стоимости квадратного метра и арендной плате. Ещё один немаловажный фактор - сильная закредитованность граждан, низкий уровень доходов, который не позволяет жителям Калмыкии приобрести собственное жилье, вынуждая довольствоваться съемным. Кроме того, наблюдается активная миграция сельского населения в столицу.



И такая тенденция роста цен может продолжиться, говорят специалисты. Этому способствует, к примеру, рост коммунальных тарифов. Ведь, как правило, это бремя ложится на самих квартиросъемщиков. Впрочем, рост аренды жилья, возможно, носит сезонный характер. Ведь лето – это пора поступления абитуриентов, а также отпусков, когда многие возвращаются из мегаполисов.

В Калмыкии подорожала аренда квартир. Республика вошла в число 20 регионов, где стоимость проживания в съемных квадратных метрах за последние три месяца возросла. Как отмечает одно из агентств недвижимости, рост составил 9,5 %. Так ли это, и какова сегодня ситуация на рынке недвижимости?В Калмыкии, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы, добросовестных арендаторов жилья, не так много, около 200 человек. Несмотря на многочисленные риски, официальные договоры заключают редко и неохотно. Причина понятна: владелец имущества хочет избежать уплаты налогов и получить большую прибыль. Многие из них, по сути, ведут нелегальный бизнес, и сами устанавливают ценовую политику на рынке недвижимости. А штрафные санкции, которые предусмотрены законодательством, ничтожны по сравнению с получаемым ими доходом.Между тем, многочисленные сайты пестрят объявлениями о сдаче жилья в аренду. К примеру, на одном из самых востребованных порталов, в Калмыкии таких предложений сотни. В основном, квартиры сдаются посуточно. Сейчас это особенно актуально. Цены варьируются от тысячи и выше за сутки. Квартиры сдаются на любой вкус и предпочтения. Всё зависит от запросов соискателей. Об этом говорят и представители риэлтерских контор.Как отмечают эксперты, арендная ставка жилья начала расти в связи с тем, что предложения в этом сегменте превышают спрос. При этом снять квартиру на долгосрочный период намного сложнее. Сегодня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Калмыкии 10-15 тысяч рублей в месяц.По словам экспертов, существует ряд факторов, которые влияют на подорожание найма съемного жилья. Среди основных, уменьшение темпов строительства.Как правило, застройщики предпочитают точечный вариант, выбирают лучшие участки в городе, чтобы увеличить свою прибыль. В итоге это сказывается на увеличении стоимости квадратного метра и арендной плате. Ещё один немаловажный фактор - сильная закредитованность граждан, низкий уровень доходов, который не позволяет жителям Калмыкии приобрести собственное жилье, вынуждая довольствоваться съемным. Кроме того, наблюдается активная миграция сельского населения в столицу.И такая тенденция роста цен может продолжиться, говорят специалисты. Этому способствует, к примеру, рост коммунальных тарифов. Ведь, как правило, это бремя ложится на самих квартиросъемщиков. Впрочем, рост аренды жилья, возможно, носит сезонный характер. Ведь лето – это пора поступления абитуриентов, а также отпусков, когда многие возвращаются из мегаполисов.



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