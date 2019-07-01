В Элисте благоустроят аллею у Дома правительства и парк Победы в 7-м микрорайоне в рамках «Формирования комфортной городской среды». На сегодня заключены соответствующие контракты. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.



По аллее в центре города запланировано: устройство автоматической системы полива цветников; реконструкция уличного освещения; замена и установка скамеек, вазонов, урн, качелей, газонных ограждений.



В 7 микрорайоне будет произведена замена тротуаров, здесь появится спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами. Работы должны быть закончены до 30 ноября. В Элисте благоустроят аллею у Дома правительства и парк Победы в 7-м микрорайоне в рамках «Формирования комфортной городской среды». На сегодня заключены соответствующие контракты. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.По аллее в центре города запланировано: устройство автоматической системы полива цветников; реконструкция уличного освещения; замена и установка скамеек, вазонов, урн, качелей, газонных ограждений.В 7 микрорайоне будет произведена замена тротуаров, здесь появится спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами. Работы должны быть закончены до 30 ноября.



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