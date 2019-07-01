В Управлении Роспотребнадзора начала работу «горячая линия»

В Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии начала работу «горячая линия», посвященная безопасности и качеству плодоовощной продукции. Действовать она будет до 12 августа, сообщает региональное ведомство.



Свои вопросы жители могут задать по будням с 9 до 18 часов по телефону 4-12-15, 3-88-63 и 3-86-19. Также можно позвонить в Консультационный центр по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии по телефону 4-12-26. В Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии начала работу «горячая линия», посвященная безопасности и качеству плодоовощной продукции. Действовать она будет до 12 августа, сообщает региональное ведомство.Свои вопросы жители могут задать по будням с 9 до 18 часов по телефону 4-12-15, 3-88-63 и 3-86-19. Также можно позвонить в Консультационный центр по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии по телефону 4-12-26.



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