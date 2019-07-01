Жителям степного региона предстоит выбрать символ Калмыкии. Об этом сегодня сообщили представители общероссийского Народного фронта. Активисты в ходе проекта «С чего начинается Родина» запустят интернет-опрос, отдать свой голос за понравившейся населенный пункт можно будет уже с завтрашнего дня в интернет сети.



Проект будет проводится в целях формирования ключевых особенностей населенных пунктов, необходимых для изучения истории малой родины местными жителями, а также для того чтобы развивать туристическое направление.



По словам сопредседателей ОНФ, в списке 14 муниципалитетов и один город. В рамках проекта проведены ряд мероприятий. Опрос жителей о малой родине, акции экскурсии в музеях, были приглашены эксперты, историки, краеведы. Результаты будут направлены местным властям для использования при разработке проектов брендирования территорий, сообщили в региональном отделении ОНФ. Жителям степного региона предстоит выбрать символ Калмыкии. Об этом сегодня сообщили представители общероссийского Народного фронта. Активисты в ходе проекта «С чего начинается Родина» запустят интернет-опрос, отдать свой голос за понравившейся населенный пункт можно будет уже с завтрашнего дня в интернет сети.Проект будет проводится в целях формирования ключевых особенностей населенных пунктов, необходимых для изучения истории малой родины местными жителями, а также для того чтобы развивать туристическое направление.По словам сопредседателей ОНФ, в списке 14 муниципалитетов и один город. В рамках проекта проведены ряд мероприятий. Опрос жителей о малой родине, акции экскурсии в музеях, были приглашены эксперты, историки, краеведы. Результаты будут направлены местным властям для использования при разработке проектов брендирования территорий, сообщили в региональном отделении ОНФ.



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