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Сегодня, 12:21

Жителям степного региона предстоит выбрать символ Калмыкии


Жителям степного региона предстоит выбрать символ Калмыкии. Об этом сегодня сообщили представители общероссийского Народного фронта. Активисты в ходе проекта «С чего начинается Родина» запустят интернет-опрос, отдать свой голос за понравившейся населенный пункт можно будет уже с завтрашнего дня в интернет сети.

Проект будет проводится в целях формирования ключевых особенностей населенных пунктов, необходимых для изучения истории малой родины местными жителями, а также для того чтобы развивать туристическое направление.

По словам сопредседателей ОНФ, в списке 14 муниципалитетов и один город. В рамках проекта проведены ряд мероприятий. Опрос жителей о малой родине, акции экскурсии в музеях, были приглашены эксперты, историки, краеведы. Результаты будут направлены местным властям для использования при разработке проектов брендирования территорий, сообщили в региональном отделении ОНФ.



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