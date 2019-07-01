В Калмыкии выросли цены на аренду жилья. Так, средняя стоимость найма однокомнатных квартир в республике выросла на 9 с половиной процентов. И это самый высокий показатель среди 20 регионов, которые попали в рейтинг специалистов крупного российского портала о недвижимости в связи с удорожанием аренды. Замыкает первую десятку Алтай. В Калмыкии выросли цены на аренду жилья. Так, средняя стоимость найма однокомнатных квартир в республике выросла на 9 с половиной процентов. И это самый высокий показатель среди 20 регионов, которые попали в рейтинг специалистов крупного российского портала о недвижимости в связи с удорожанием аренды. Замыкает первую десятку Алтай.



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