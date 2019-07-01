В Калмыкии снижается уровень заболеваемости вирусными гепатитами. Так за шесть месяцев текущего года в регионе зарегистрировано по одному случаю острого гепатита В и С, 19 случаев хронического гепатита В, 21 случай хронического гепатита С.



Наиболее опасными являются такие инциденты, когда человек является носителем возбудителя заболевания. Об этом можно узнать только при помощи лабораторного исследования.



Как правило, клиническая картина болезни у него не проявляется, однако он может стать причиной болезни других. Снизить риски и улучшить картину заболеваемости гепатитами в степном регионе удалось благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий. В частности достигнут, и поддерживается высокий уровень охвата прививками против гепатита В в сроки, определенные Национальным календарем профилактических прививок. В Калмыкии снижается уровень заболеваемости вирусными гепатитами. Так за шесть месяцев текущего года в регионе зарегистрировано по одному случаю острого гепатита В и С, 19 случаев хронического гепатита В, 21 случай хронического гепатита С.Наиболее опасными являются такие инциденты, когда человек является носителем возбудителя заболевания. Об этом можно узнать только при помощи лабораторного исследования.Как правило, клиническая картина болезни у него не проявляется, однако он может стать причиной болезни других. Снизить риски и улучшить картину заболеваемости гепатитами в степном регионе удалось благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий. В частности достигнут, и поддерживается высокий уровень охвата прививками против гепатита В в сроки, определенные Национальным календарем профилактических прививок.



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