В государственном заповеднике «Черные земли» завершен половозрастной учет сайгаков. По данным специалистов число взрослых самцов увеличилось почти до 16 процентов, самок до 44 и молодняка до сорока процентов. Эти показатели практически аналогичны прошлогодним, что говорит о стабилизации популяции степных антилоп.



Что касается подсчета молодых особей рогалей, то он будет проводиться в конце этого года при помощи беспилотных летальных аппаратов. В государственном заповеднике «Черные земли» завершен половозрастной учет сайгаков. По данным специалистов число взрослых самцов увеличилось почти до 16 процентов, самок до 44 и молодняка до сорока процентов. Эти показатели практически аналогичны прошлогодним, что говорит о стабилизации популяции степных антилоп.Что касается подсчета молодых особей рогалей, то он будет проводиться в конце этого года при помощи беспилотных летальных аппаратов.



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