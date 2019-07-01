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Сегодня, 12:33

Завершился визит в Калмыкию индийского посла


Завершился визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в России г-н Бала Венкатеш Варма. В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды-Шакьямуни состоялась пресс-конференция для представителей средств массовой информации, которую провели Врио Главы Республики Калмыкии Бату Хасиков и Бала Венкатеш Варма, во время которой они рассказали об основных итогах дней индийской культуры, которые проходили в республике.

Посол отметил, что во время этого визита определены основные направления взаимовыгодного сотрудничества в разных областях. Так во время встречи с работниками КалмГУ уже определены конкретные мероприятия, которые будут проводится с КалмГУ.



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