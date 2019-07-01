Как определяется кадастровая стоимость?

Уточнили алгоритм движения документов, предоставленных для кадастрового учета и регистрации прав директор филиала Кадастровой палаты по Республике Калмыкия Хазиков Николай и его заместитель Бембя Яковлевич Лиджиев. Они провели инструкции и разъяснения о проведении государственной оценки, кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания.



Сейчас работу по приему и обработке документов от граждан осуществляет МФЦ. Сотрудники центров оцифровывают принятые заявления и приложенные к ним документы, далее загружают в федеральную информационную систему, оттуда все данные попадают на первичную правовую экспертизу к регистратору в Управление Росреестра по Калмыкии. Регистратор, если нет оснований для возврата документов, переадресует заявление и документы в кадастровую палату. Выдача готовых документов происходит также в МФЦ.



Управление Росреестра напоминает, что кадастровая стоимость может измениться в зависимости от технических параметров недвижимости. Изменение каких-либо характеристик влияет на кадастровую стоимость. А чем она больше, тем больше платёж по налогу на недвижимость.



Уточнили алгоритм движения документов, предоставленных для кадастрового учета и регистрации прав директор филиала Кадастровой палаты по Республике Калмыкия Хазиков Николай и его заместитель Бембя Яковлевич Лиджиев. Они провели инструкции и разъяснения о проведении государственной оценки, кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания.Сейчас работу по приему и обработке документов от граждан осуществляет МФЦ. Сотрудники центров оцифровывают принятые заявления и приложенные к ним документы, далее загружают в федеральную информационную систему, оттуда все данные попадают на первичную правовую экспертизу к регистратору в Управление Росреестра по Калмыкии. Регистратор, если нет оснований для возврата документов, переадресует заявление и документы в кадастровую палату. Выдача готовых документов происходит также в МФЦ.Управление Росреестра напоминает, что кадастровая стоимость может измениться в зависимости от технических параметров недвижимости. Изменение каких-либо характеристик влияет на кадастровую стоимость. А чем она больше, тем больше платёж по налогу на недвижимость.



Смотреть полный выпуск новостей



