ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:30

Как определяется кадастровая стоимость?


Уточнили алгоритм движения документов, предоставленных для кадастрового учета и регистрации прав директор филиала Кадастровой палаты по Республике Калмыкия Хазиков Николай и его заместитель Бембя Яковлевич Лиджиев. Они провели инструкции и разъяснения о проведении государственной оценки, кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания.

Сейчас работу по приему и обработке документов от граждан осуществляет МФЦ. Сотрудники центров оцифровывают принятые заявления и приложенные к ним документы, далее загружают в федеральную информационную систему, оттуда все данные попадают на первичную правовую экспертизу к регистратору в Управление Росреестра по Калмыкии. Регистратор, если нет оснований для возврата документов, переадресует заявление и документы в кадастровую палату. Выдача готовых документов происходит также в МФЦ.

Управление Росреестра напоминает, что кадастровая стоимость может измениться в зависимости от технических параметров недвижимости. Изменение каких-либо характеристик влияет на кадастровую стоимость. А чем она больше, тем больше платёж по налогу на недвижимость.





Другие новости по теме:

  • Как оспорить кадастровую стоимость?
  • Более 40 тысяч заявлений поступило в Управление Росреестра
  • Налог на недвижимость будет рассчитываться по кадастровой стоимости
  • Более 30 обращений поступило в кадастровую палату республики в ходе работы горячей линии
  • Управление Росреестра начало приём документов в электронном виде
  • Итоги работы за год подвели специалисты кадастровой палаты республики
  • Операции с недвижимостью – не выходя из дома
  • Налог на недвижимость будет начисляться по новым правилам
  • Многофункциональные центры расширили перечень предоставляемых услуг
  • В закон о сделках с недвижимостью внесены изменения

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июль 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34