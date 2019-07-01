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Сегодня, 12:22

В многоэтажках могут отключить лифты


С 1 августа из-за долгов управляющих компаний в многоэтажках могут отключить лифты. Об этом шла речь на ежедневной планёрке в городской администрации. Как было озвучено, для разрешения ситуации с руководителями управляющих компаний будет проведено совещании по данному вопросу.

Так же в столице полным ходом идет реализация четырех национальных проектов в Элисте. Это «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной городской среды», «Демография», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2020 годы». Кроме того внимание уделяется и переподготовке граждан пред пенсионного возраста, желающих работать. На сегодняшний день 58 пенсионеров готовы пройти курсы.




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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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